應對大地震時回家困難者的措施滯後

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【共同社10月6日電】發生最大震度5強（日本標準）的日本首都圈地震到7日將滿一年。為防備預計會造成更嚴重損失的首都直下地震，中央政府敦促地方政府確保回家困難者的臨時逗留設施，但有的民營企業態度消極，舉措未能推進。為避免車站周圍的混亂，也有企業力爭構建提供災害相關信息的機制。 首都圈地震發生在去年10月7日晚10點40分過後，震源位於千葉縣西北部。JR等停止運行後，主要車站擠滿了人。 東京都港區在JR品川站附近開設臨時逗留設施花費了工夫。這是因為雖與民間設施簽訂了發生災害時接納回家困難者的協議，但晚上無法與工作人員取得聯繫。直到第二天凌晨3點前才開放從車站步行不到10分鐘的區政府設施，結果僅約10人利用。 根據東京都政府的估算，若發生首都直下地震，最多會產生約453萬回家困難者。中央政府今年8月彙總對策，敦促地方政府確保不夠的臨時逗留設施。 公共設施的收容能力有限，因此商業設施等的協助必不可少。港區政府負責人表示：“夜間和凌晨人手不足，難以進行引導和運營，因此很多企業猶豫不決。將鍥而不捨地說明對策的意義。” 另一方面，也有企業自行採取措施。三菱地所（總部在東京）開發了一種系統，在發生災害時，東京站周邊商業大樓等約100台顯示器會顯示臨時逗留設施的開設情況，以及地方政府和鐵路公司的信息，目前正在進行實證試驗。該公司表示“為了提供有助於災害時確保安全的信息，將努力實現實際應用”。（完）