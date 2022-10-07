日本政府敲定可拒絕入住的《旅館業法》修正案

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【共同社10月7日電】日本政府7日在內閣會議上敲定了《旅館業法》修正案，規定新冠病毒等傳染病流行時，如果客人雖無正當理由，但拒絕健康狀態確認等防疫措施，那麼旅館和賓館方面可拒絕其住宿。作為努力義務，修正案也寫明要對員工進行培訓，避免發生歧視傳染病患者等的不恰當言行。 現行《旅館業法》規定的拒絕住宿的要件是“明顯判定患有傳染性疾病時”，對於僅有發燒等症狀的情況並不適用，而且沒有要求客人配合防疫的根據性規定。行業團體要求為了確保員工等的安全而修改法律。 厚生勞動相加藤勝信在內閣會議後的記者會上表示：“將完善規定，讓旅館業經營者能在設施內妥善採取防疫措施。” 修正案顯示，僅限《感染症法》上的特定傳染病在日本國內出現期間，商家可以要求客人對防止傳染給予必要的配合。對於發燒等疑似感染者，商家可以要求去醫療機構就診等。如果客人並無正當理由但不予合作，那麼商家可以拒絕其住宿。 對於沒有症狀的人士，如果沒有因殘障難以佩戴口罩、因過敏不能消毒等正當理由卻不配合防疫措施、不同意確認健康狀態要求，那麼商家可以拒絕住宿。設想的要求客人配合的內容為測量體溫、待在客房內等。 現行法律規定商家原則上不可拒絕客人住宿，厚勞省稱“本次修法中，原則沒有變更”。由於出現過麻風病癒者被拒絕住宿的情況，此次力爭通過員工培訓等徹底防止歧視。（完）