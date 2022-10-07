日本2021年度男性國家公務員休育兒假比例創新高

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【共同社10月7日電】日本人事院7日發佈消息稱，2021年度休育兒假的男性國家公務員（普通崗位專職）比上年度多564人，為3654人。符合條件的男性職員休育兒假的比例為62.9%，比上年度增加11.5個百分點，創新高。負責人分析稱：“這或許是廣泛宣傳制度和營造易於休育兒假的職場環境等工作取得進展的結果吧。” 休育兒假的比例從2017年度的18.1%起逐年升高，2020年度增至51.4%，首次超過50%。 育兒假時長為1個月以下的佔69.9%。1至3個月的為17.9%，3至6個月的為6.3%。另一方面，9成以上的女性育兒假超過6個月。 政府的目標是讓男性國家公務員在孩子出生後休育兒假或暫停工作1個月以上，增加育兒假時長成為課題。 參照民間企業等的做法，從今年10月開始，公務員可以休育兒假的次數從1次變為原則上2次。在孩子出生後的8週內，男性另外能夠暫停工作的次數也從1次增至2次。（完）