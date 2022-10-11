日本啟動國內旅行折扣 入境政策恢復到疫情前

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【共同社10月11日電】日本政府11日啟動了旅遊振興措施，力爭恢復受新冠疫情打擊的地區經濟。面向國內遊客的全國旅行支援開始在除東京都以外的46個道府縣適用。這是自2020年12月叫停“Go To Travel”以來再次推出全國規模的旅行折扣。邊境口岸措施也大幅度放寬，取消了單日5萬人的入境人數上限，還解禁了外國遊客的個人旅遊。入境政策基本回歸疫情前水平。 11日起還以接種疫苗者為對象，推出可享受體育賽事門票八折優惠的“活動折扣”。在出行人流增加的情況下，恢復經濟和防止感染擴大如何保持平衡成為課題。 首相岸田文雄在觀光立國推進閣僚會議上指示，為儘早達成訪日旅遊年消費額超5萬億日元（約合人民幣2458億元）的目標而彙總一系列政策。 關於預定持續至12月下旬的旅行支援措施，野村綜合研究所估算將對觀光支出產生4464億日元的提升效果。訪日遊客增加帶來的經濟效應在2023年預計將達2.1萬億日元。在日元空前貶值的背景下，消費額有望增加。 旅行支援措施包括住宿費等打折和發放優惠券，住宿每晚每人最多可獲11000日元補助。費用由國家負擔，作為項目主體的都道府縣決定實施時間等。東京都的啟動時間推遲至20日。各家旅行社的預約網站11日一度陷入難以打開的狀態，原因被認為是訪問量過大。 邊境口岸措施方面，解禁個人旅遊將提升遊客的自由度，包括可分別預定機票和住宿等。此前要求所有訪日遊客都必須取得短期滯留簽...