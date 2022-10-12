詳訊：JAXA艾普斯龍6號機發射失敗

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【共同社10月12日電】

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）12日上午從鹿兒島縣肝付町的內之浦宇宙空間觀測所發射小型固體燃料火箭「艾普斯龍」6號機，但在約10分鐘後發送了破壞機體的指令信號。文部科學省設置對策總部，在首次會議上宣佈發射「失敗」。目前未發現人員等損失。日本上一次火箭發射失敗是2003年11月的H2A火箭6號機。

據JAXA透露，包括1～5號機在內，這是首次向艾普斯龍發出破壞指令。日本的火箭與其他國家相比發射費用高，但「不會失敗」的放心感一直是其最大特長。對於力爭獲得更多民間小型衛星發射訂單的JAXA來說，此次的失敗無疑是一次重創。

6號機全長26米、重95.6噸，是提升了發射能力的強化型最後一枚火箭。其搭載了民間企業及大學等開發的共8顆人造衛星，於12日上午9點50分左右發射。

十多分鐘後，JAXA的負責人面帶困惑地向媒體相關人士透露：「詳細情況還在確認，但已經發送了破壞指令信號」。6號機原定7日發射，但因與用來掌握火箭位置的定位衛星的位置關係不佳而延期。

此前的1～5號機均發射成功。6號機是首次接受民間衛星的訂單，由福岡市的太空創新企業QPS研究所開發。原計劃還投放由名古屋大學、米子高專、九州工業大學等為驗證太空技術而開發的5顆超小型衛星。（完）