愛知吉卜力公園開業在即 企劃人介紹魅力

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【共同社10月12日電】愛知縣長久手市的“愛･地球博紀念公園”（世博會公園）內的吉卜力公園將於11月1日開業，企劃負責人、電影導演宮崎吾朗12日在當地舉行記者會，介紹該公園的魅力稱：“公園內草木茂盛，讓人覺得吉卜力的世界很久以前就在這裡。受惠於這裡的自然環境。” 宮崎提到了父親宮崎駿，對公園建成高興地表示：“承諾（從計劃開始）用5年時間建成，能實現計劃真是太好了。”一同出席記者會的愛知縣知事大村秀章宣傳道：“希望世界各地的人前來遊玩。” 將開業的有3個區域，包括主區域“吉卜力大倉庫”、重現電影《側耳傾聽》古董店等場景的“青春之丘”、再現《龍貓》田園風景的“咚咚吭森林”。 “吉卜力大倉庫”是匯集吉卜力作品相關展品的室內設施，看點有《天空之城》中的廢墟庭園、機器人士兵以及《千與千尋》中“無臉男”乘坐的海上列車等。 愛知縣為繼承2005年愛知世博會的理念，2017年宣佈建造吉卜力公園的計劃，2020年開始推進建設。（完）