JAXA稱發出自毀指令是因為火箭姿態異常

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【共同社10月12日電】

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）12日下午召開在線記者會，就使用小型火箭「艾普斯龍」6號機的衛星發射失敗，表示「發射後火箭姿態失穩，我們判斷無法（把衛星）投入繞地軌道」，說明了發出自毀指令的理由。

12日上午9點50分左右，6號機從JAXA的內之浦宇宙空間觀測所（鹿兒島縣肝付町）發射升空，在分離第2節的發動機並切換為第3節的操作中，發現火箭姿態異常。若繼續這樣飛行將無法進行控制，還會出現墜落地面的危險，因此JAXA方面在上午9點57分從地面發送自毀指令的信號，炸毀了發動機的燃料箱。

JAXA表示火箭可能墜入菲律賓以東近海並沉入了海底，難以回收。 JAXA將成立對策總部，調查控制火箭姿態的零部件等，加緊查明原因。理事長山川宏表示：「無法否認會影響到各種計劃，我們將為了重新獲得信賴而努力。」

此前的艾普斯龍1～5號機均發射成功。此次是首個民間衛星發射訂單。原本計劃釋放共8顆衛星，有福岡市的太空創新企業QPS研究所研發的衛星，還有名古屋大學、米子高專、九州工業大學等的衛星。

（完）