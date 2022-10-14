一橋大學考題外洩案中國籍考生被判有罪

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【共同社10月13日電】關於日本一橋大學1月面向留學生的入學考試中考題外洩一案，東京地方法院立川支部13日，對因洩漏考題被控“詭計妨礙業務罪”的中國籍被告、一橋大學學生（23歲）宣佈判處有期徒刑1年、緩期3年執行。檢方求刑為有期徒刑1年。 法官朝倉靜香就判決理由表示“被告把考題發送給共犯等，做出了被稱為‘作弊’的行為。這是有計劃的、性質惡劣的犯罪，在規範意識方面有問題”。對於緩刑則解釋稱“被告在公審中承認了基本事實，展示了真摯的反省之情”。 判決書顯示，被告與另一名中國籍男性（28歲，因相同罪名被判處罰金刑）等合謀，在1月31日使用微型攝像機拍攝併發送了自費留學生入學考試的數學考題，妨礙了大學的業務。 被告在首次公審中就承認了起訴內容。辯護方在之後的公審中指出“被告給校方寫了道歉信，也有意回國。此案在中國也被報道，受到了社會性制裁”，請求從寬處理。 一橋大學透露稱有67人參加考試，被告等29人合格。該校還表示將在判決確定後，探討對被告的處分等。（完）