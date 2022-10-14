日本敲定新自殺對策大綱 重點支援女性

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【共同社10月14日電】日本政府14日在內閣會議上敲定了作為預防自殺指針的新《自殺綜合對策大綱》。新大綱結合新冠疫情下的生活環境變化，把對自殺人數顯著上升的女性的支援定位為“當前的重點措施”，提出加強對策，還將與明年4月成立的“兒童家庭廳”合作，推進預防兒童與年輕人自殺的舉措。 大綱每5年修改一次。關於現狀，新大綱指出自殺人數雖然呈下降趨勢，但每年依舊超過2萬人水平，“非常事態”仍在持續。大綱分析認為疫情下成為自殺原因的諸多問題愈發嚴重，女性與中小學生自殺人數上升。 2021年女性自殺人數為7068人，疫情下連續2年增加。基於新大綱的對策重視就業問題，將在公共職業介紹所提供細緻的諮詢支援等。此外還將為因意外懷孕而感到煩惱和不安的年輕孕婦提供更多援助，並攜手學校與地區的支持者等構建預防兒童自殺的機制。 2017年的前一次大綱提出力爭到2026年每10萬人口自殺人數（自殺死亡率）與2015年相比減少30%以上，這一數值目標此次維持不變。 日本政府基於2006年施行的《自殺對策基本法》，在2007年首次制定了大綱。（完）