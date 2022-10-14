白皮書分析顯示日本年輕人自殺增加

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【共同社10月14日電】日本政府14日通過內閣會議敲定2022年版《自殺對策白皮書》。其中通過新冠病毒流行前2015年至2019年的5年平均值與2021年的比較，分析自殺者人數變動情況。去年的白皮書對5年平均值與2020年進行了比較，此次也得出相同的趨勢，男性與女性均在未滿30歲的年齡段出現增長。疫情下年輕人自殺增加的情況凸顯。 2021年自殺者人數共21007人，比前年減少74人，但比疫情前的2019年多出838人，仍處於高位。女性達到7068人，連續2年增加。男性連續12年減少。 與疫情前5年平均值相比發現，未滿20歲人群增加29.1%，20至29歲增加16.7%。30歲以上各年齡段均下降。 女性按職業分的自殺者人數如下（括號內為與5年平均值相比）：文員306人（增50.3%）、醫療及衛生從業人員161人（增14.0%）、銷售店員135人（增46.7%）、餐飲店員70人（增26.4%）。 中小學生自殺473人。從自殺原因或動機來看，與疫情前相比，女高中生抑鬱症等精神疾病引發的健康問題增加顯著。（完）