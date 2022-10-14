東京會場啟動BA.5新冠疫苗接種工作

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【共同社10月14日電】

應對新冠病毒奧密克戎毒株亞型「BA.5」的疫苗接種工作14日在東京都政府大樓的大規模接種會場啟動。日本國內有地方從13日已開始實施，據稱預防重症化的效果高於以往的疫苗。東京都內各地也陸續啟動接種工作，港區同於14日開始，江東區將從15日開始。

在東京都政府第一本廳舍45樓的會場接種的公司職員西島和範（59歲）表示：「我覺得最新版更有效，一直等到今天。全國旅行支援項目也已啟動，因此準備去老家福岡等地。」東京都的負責人稱「選項增加將帶動接種率上升」。

在港區的會場，公司職員加毛貴惠（37歲）稱，「據說新冠和流感會同時流行，能早點接種真好」，並笑著表示想帶孩子去鹿兒島縣看望父母。

為防備新冠與今冬流感同時蔓延，東京都政府也從14日下午起為老年人等同時接種流感疫苗。

據厚生勞動省介紹，應對BA.5的疫苗是美國輝瑞公司生產的二價疫苗，在以往疫苗中加入應對BA.4和BA.5的成分，對象為至少已接種2劑以往疫苗的12歲以上人群。

由於尚無人體接種BA.5版二價疫苗的臨床數據，現階段無法與BA.1版進行有效性的比較。使用小鼠的實驗顯示，BA.5版有望對BA.5和以往流行的變異毒株等廣泛產生預防效果。據悉，安全性的隱患較低。接種者能否選擇疫苗種類由各地方政府自主決定。（完）