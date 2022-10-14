東京工業大學和東京醫科齒科大學將合併

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【共同社10月14日電】東京工業大學和東京醫科齒科大學14日就合併成一所大學達成協議。東工大校長益一哉和東京醫科齒科大校長田中雄二郎在東京一同舉行的記者會上公佈了上述消息。最快2024年度內將誕生在理工科和醫療科擁有國內頂尖研究能力的新“理科國立綜合大學”。 兩所大學力爭被認定為政府提供10萬億日元（約合人民幣4900億元）規模基金支援的“國際卓越研究大學”，8月宣佈開始磋商合併。兩所大學均為擁有世界最高水平教研活動的“指定國立大學”，指定國立大學之間的合併尚屬首次。文部科學省將推進合併所需的《國立大學法人法》修改手續。 關於新大學的名稱，出現了向學生和畢業生等公開徵集的方案。將設立推進具體工作的籌備委員會，加快構建新體制。合併後一開始不對招生名額和教學計劃多做修改，將把到2028年3月為止設定為過渡期，力爭大幅改組。 益一哉在記者會上強調“將融合各種學術領域”。田中表示：“為設立前所未有的研究據點，有建設新校區的構想。”將重視融合有助於去碳化和健康的領域。 為實現在醫療一線利用理工科新技術的“醫工合作”，雙方認為需要進行研究組織一體化等重大改革。有構想讓工科生接受醫生的指導，或在研究生階段設立跨不同領域的研究方向。（完）