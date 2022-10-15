日本放寬邊境對策後首迎週末 景點恢復熱鬧

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【共同社10月15日電】日本政府大幅放寬新冠防疫邊境口岸對策、啟動全國旅行支援後，15日迎來了首個週末。“願望實現”、“想享受旅行”。許多遊客造訪各地景點，恢復了往日的熱鬧。有的人看到感染人數呈減少趨勢而決定出遊，但也有人擔憂疫情再度蔓延。 東京原宿的竹下通人頭攢動，擁擠到幾乎難以前行。從美國首次赴日旅遊的一名男性（58歲）表示：“一直很想來日本。終於實現了。”據稱還將去京都和大阪玩。 與妻子和上小學、初中的兒女前來的濱松市公司職員菅沼雅大（46歲）表示：“有兩三年沒有闔家出遊了。想著現在疫情平穩，是個好機會。”看到孩子們在一旁大口吃著可麗餅，菅沼表示“能看到他們高興的樣子很欣慰”。 三重縣伊勢市的伊勢神宮方面，從瑞士來旅遊的一名保安（49歲）在內宮附近的觀光商店街笑著說“一直想來”。他表示疫情前每年都赴日，“已接種了三劑疫苗，不擔心感染”。 在千葉縣浦安市的東京迪士尼樂園，一家四口前來的宮崎市居民古澤洋美（48歲）住酒店時利用了旅行支援。她滿意地表示：“時機不錯，很划算。”對於訪日遊客增加，她難掩擔憂稱“疫情估計會再度蔓延”。（完）