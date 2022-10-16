日本迎回5名朝鮮綁架受害者滿20年 未見後續進展

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【共同社10月16日電】15日距離被朝鮮綁架的5人2002年10月回到日本已過去20年。日本政府認定橫田惠（失蹤時13歲）等12人為受害者的綁架問題朝著解決的方向未見進展。20年前回國的曾我瞳（63歲）在新潟市當著橫田惠同窗們的面，表決心稱“將會更加努力加油”。地村保志（67歲）也在家鄉福井縣召開記者會，表達對受害者老齡化的擔憂。他說：“回國已經有20年了，無法將這當作節點或紀念日。” 曾我瞳一直在等待一同被帶走的母親Miyoshi（失蹤時46歲）的回國。她出席祈願橫田惠早日回國的慈善音樂會，在演講以及與橫田惠同窗對談時語氣堅定。“這20年來，心中某個角落總是想著橫田惠、我母親和綁架受害者。”“希望他們無論如何保重身體，絕對不要放棄回日本的念想。” 曾我瞳回憶在朝鮮有段時間與橫田惠一起度過時的情形稱：“我們一起唱了《故鄉》和《紅葉》，只能用僅我倆才聽得到的很小的聲音。真的很艱辛。”她說：“希望下次音樂會能與橫田惠手拉手大聲合唱。” 通過電話與會場連線的橫田惠母親早紀江（86歲）向到場的人們呼籲：“希望大家齊心協力共同努力。”（完）