JR東日本為濱松町站“小尿童”像慶祝古稀

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【共同社10月16日電】東京都港區JR濱松町站站台的“小尿童”像迎來70週年。當地的手工藝團體每月為其更換各種服裝，十分愛護這尊銅像。“小尿童”本月穿戴了慶祝“古稀”的紫色頭巾和長棉坎肩。JR東日本公司15日舉行儀式，向一直以來守護乘客的當地偶像表達謝意。 站長和“小尿童”像發祥國比利時的大使館相關人士等在儀式上致辭。手工藝團體“紫陽花”代表後藤和子也微笑著演講稱：“能與被人們喜愛的銅像產生聯繫感到非常幸福。” JR東日本東京支社透露，“小尿童”於鐵道開業80週年的1952年10月14日，由舊國鐵的特約牙醫小林光（已故）捐贈。最初為陶製，1955年贈送了銅像。據同為牙醫的其子小林光道透露，現在的銅像已是第三代。此前也有將銅像移至車站大廳的提議，因小林等人的反對而留在了站台。 “小尿童”每月下旬更換服裝。春季背上書包，冬季裝扮成聖誕老人等，服裝會隨季節而變化，也會吸收奧運和足球世界盃、當年的人氣動漫等時事話題元素。（完）