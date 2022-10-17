日本擬啟動新冠疫苗接種後長期不適的調查

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【共同社10月17日電】

近日獲悉，鑑於有報告稱接種新冠疫苗後頭痛或手腳發麻等症狀長期持續，日本厚生勞動省計劃展開實際情況的調查。迄今沒有被判定存在因果關係的事例，但厚勞省打算收集信息加以共享，在診療中發揮作用。

接種疫苗後，即便出現發熱或頭痛等不良反應，幾乎都會在一週內平息。另一方面，也有身體不適長期持續的人。

厚勞省今年3月以「不論有無因果關係」為前提，通知各都道府縣檢查能否確保可應對諮詢或診療的體制。此外要求推進地區內醫院間的合作，根據症狀介紹專科醫生。不過，也有人在多家醫療機構就診後仍查不出原因，影響到日常生活，因而在國會上要求進一步採取措施的呼聲高漲。

據相關人士稱，出現了調查中委託應對不良反應的全國醫療機構提供合作的方案。厚勞省正探討收集接種後長期不適而就診者的年齡、症狀種類、症狀持續時間等信息。

調查結果也將成為是否有必要調整諮詢窗口和診療體制的討論材料。（完）