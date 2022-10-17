日本將創設去碳化官民基金 帶動民間投資

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【共同社10月17日電】為實現到2050年溫室氣體實際淨零排放的日本政府目標，最快將在本月內創設官民基金“去碳化支援機構”。基金將扶持存在金融機構難以承擔的風險的民間項目。力爭以該機構出資為開端，吸引更多民間資金，以達到5倍以上的投資效果。環境省強調，“這是首個專注於去碳化的官民基金。作為環境省而言也是挑戰，將扶持機構。” 圍繞官民基金，有過經濟產業省主導的“酷日本機構”和農林水產省“農林漁業增長產業化支援機構”（A-FIVE）等累積虧損增加的先例。去碳化支援機構為避免重蹈覆轍，將設定去碳化貢獻度評估指標，此外力爭通過審查企業財務狀況等做到萬無一失，如何確保收益或面臨考驗。 政府預計為實現去碳化社會，未來10年官民合計需投資超過150萬億日元（約合人民幣7萬億元）。據稱現狀下與歐美各國相比相關項目交易較少，有必要把投資也拓寬至大規模太陽能發電站等部分收益可觀的項目以外。 預計引進可再生能源、保護森林、循環利用塑料等將成為支援對象。此外將派遣專家，為項目的順利推進建言獻策。 日本政策投資銀行與三菱日聯、三井住友、瑞穗三家大型銀行將成為聯合發起方。此外近百家金融機構與民間企業決定出資，政府的財政投融資也在2022和2023年度最多利用600億日元。（完）