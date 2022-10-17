仙台市啟用無人機在海嘯時呼籲民眾避難

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【共同社10月17日電】

日本仙台市17日全面開始運用小型無人機，在發佈海嘯警報等之際自動飛行，用揚聲器呼籲沿海地區的人避難，並向媒體展示了示範飛行。在東日本大地震中，2名市政府職員在引導民眾避難時犧牲，該市希望把運用無人機作為無需人力的安全的告知手段固定下來。

當天，設在仙台市宮城野區沿海的基地屋頂打開後，約1公尺見方的無人機起飛，發出警報聲並播放語音稱「大海嘯可能來襲。命令大家避難」等。

無人機有2架，若全國瞬時警報系統（J-ALERT）發佈了海嘯提醒信息、海嘯警報和大海嘯警報，就自動升空，花費約15分鐘在海岸線上空飛行。為了在發生災害時通信也不受阻，還建設了用於操作機體的高速通信網。

周邊是無法住人的災害危險區域，但有著釣魚和衝浪勝地。雖然也安裝了擴音器，但存在聲響無法讓造訪者聽到的隱憂。市危機對策課課長佐佐木朝一郎表示：「希望把告知方法多樣化，有助於盡快避難。使用全自動播報可以避免職員等遭遇危險。」（完）