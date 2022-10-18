國交相提議利用自然環境和神社等吸引遊客訪日

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【共同社10月17日電】日本國土交通相齊藤鐵夫在17日的眾院預算委員會上表示，為了早日實現把訪日旅行消費額提升至全年超過5萬億日元（約合人民幣2420億元）的政府目標，將通過體驗大自然和開放神社佛寺等來加強吸引遊客。這是首相岸田文雄為了實現目標而下令彙總的一攬子政策的一環。 國交省將探討新的框架，對於住宿設施改建和景觀改善等景區高附加值化項目給予持續多個年度的財政支援。這些均將寫入月內彙總的綜合經濟對策。 齊藤在預算委員會上例舉了活用滑雪勝地和登山等大自然的魅力、公開通常不對外開放的寺院神社等，強調“向世界宣傳日本觀光已再次起動，為促進吸引遊客提供幫助”。國交省還將探討制定巡遊相關場所的示範旅遊路線。 景區高附加值化的主要內容包括旅館酒店大規模改建和數字化、撤除有損景觀的廢棄房屋等。上年度的經濟對策中確保了1000億日元的預算。國交省將同意跨越多個年度的舉措，更加有計劃地推進因新冠疫情擴大而攬客能力陷入低迷的景區實現重振。 這些舉措是考慮到本年度的高附加值化項目中，還留下了許多未獲得採用的地區，再加上積雪導致的停工與材料不足等也產生了影響。（完）