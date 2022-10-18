筑波大學開發出能緩解疼痛和不安的機器人

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【共同社10月18日電】

日本筑波大學副教授田中文英等人的研究團隊17日宣佈開發出一款機器人，戴在手上能做出輕柔的回握動作，以緩解注射等造成的疼痛和不安。 為緩解疼痛而輕撫身體在看護和護理一線十分常見，其效果也在研究之中。田中表示：「可能產生了與被人輕撫時類似的效果。希望能在繁忙的一線發揮作用。」

機器人僅為拳頭大小，包裹材料的質地類似毛絨玩具。將其纏繞在手上並握住，內置的氣囊會產生反應，讓使用者獲得被回握的感覺。

研究團隊對約70名學生進行了實驗，給予其46～47度的熱刺激後，檢測在使用和不使用機器人的情況下，感受到的疼痛程度以及被認為隨著壓力水平下降而減少的「催產素」在唾液中的含量。使用機器人的情況下，進一步分成機器人不動、隨機動、回握這3種模式進行比較。

結果顯示，疼痛的程度無論何種模式下，只要使用了機器人都會下降。催產素含量即便使用了機器人，在它不動或隨機動時也不會減少，僅在回握時才會減少。

此外，研究人員還詢問了在採血、預防接種、牙科麻醉等伴隨疼痛的場景下的不安感，據稱實驗後的水平較實驗前下降。

機器人的暱稱是「Reliebo」，結合了意為緩解的英文。該團隊今後還將探討利用增強現實（AR）技術開發出刷手機進行對話等功能。

（完）