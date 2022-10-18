東京奧組委前理事高橋涉嫌受賄將被第四次逮捕

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【共同社10月18日電】有關東京奧運會和殘奧會的瀆職案，東京地方檢察廳特搜部近日將以涉嫌收受官方特許奧運吉祥物毛絨玩具銷售商“Sun Arrow”賄賂，構成受託受賄為由，對已因受託受賄嫌疑被捕的奧組委前理事高橋治之（78歲）實施再次逮捕。高橋共收受約800萬日元（約合人民幣38萬元），檢方還在探討對其接受廣告巨頭“ADK控股”提供資金進行立案。 18日是成為奧運贊助商代理店的廣告公司“大廣”條線的拘留期限，特搜部將決定對高橋等3人的刑事處分。高橋已因AOKI控股、KADOKAWA、大廣各條線的受賄問題而被捕。特搜部以涉嫌行賄為由對Sun Arrow相關人員展開調查。 Sun Arrow從2018年7月起銷售奧運吉祥物“Miraitowa”、“Someity”的毛絨玩具。官方特許商品由奧組委的“審查會”確認是否符合標準，Sun Arrow或以審查過嚴等為由拜託高橋幫忙。據悉，高橋收到相關拜託的郵件，並轉發給了奧組委方面。 據悉Sun Arrow向高橋高爾夫球友的諮詢公司匯款，再由該公司將總計約800萬日元轉給高橋。有關高橋，在選定停車場服務巨頭“Park24”成為贊助商一事上，他還涉嫌當時遊說專任代理店電通的相關人士讓ADK成為銷售合作代理店，ADK也向上述諮詢公司支付了約1900萬日元。（完）