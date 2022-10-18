5名中國人虛假報關欲從日本出口電子垃圾被捕

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【共同社10月18日電】日本大阪府警方日前以涉嫌違反《關稅法》（虛假申報）為由，逮捕了大阪府寢屋川市進出口公司“興亞產業”的代表董事佟劍輝（46歲）等5名中國籍男女。他們涉嫌向海關虛假申報，試圖將約92噸原計劃報廢的電路板等電子垃圾非法出口至馬來西亞。 圍繞含稀有金屬的電子垃圾，從發達國家非法出口至馬來西亞等亞洲國家的情況被認為十分普遍，回收等處理過程中產生的有害物質成為一大問題。 據警方透露，一同被逮捕的還有該公司的董事蘇宏光（46歲）、滋賀縣米原市金屬回收公司“日昇金屬”的代表董事徐從鋼（41歲）、大阪市西區報關公司“華領”的董事陳岩英（49歲）等。佟劍輝稱其並不知情，否認嫌疑。蘇宏光承認比在日本賣得貴，因此才非法出口。 5人涉嫌合謀為非法出口92.4噸電路板、電線、塑料碎片等混合物，於2月24日向大阪海關提交了虛假文件，謊報品類為聚乙烯等。 出口電路板等特定有害廢棄物必須獲得經濟產業相批准等。由於海關工作人員檢查發現了虛假申報，實際並未出口。 電子垃圾裝在188個柔性集裝袋中，上面鋪滿了塑料片。警方認為他們知道違法而試圖掩蓋。 電子垃圾可能由興亞產業進貨，由日昇金屬裝袋，再由華領向海關虛假申報。（完）