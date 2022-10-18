獨家：日本第二家文華東方酒店將在高松開業

Newsfrom Japan

【共同社10月18日電】18日獲悉，總部位於香港的高檔酒店運營公司“文華東方酒店集團”將進駐日本高松市。酒店開業時間預定為2025年，與大阪・關西世博會相同。這將是2005年在東京・日本橋之後，該集團在日本開設的第二家酒店。此舉是著眼於新冠疫情平息後的四國訪日遊客戰略的亮點，力爭吸引海外富裕階層。 文華東方以亞洲為中心開展業務，在歐美也運營高檔酒店。住宿費因入住時間而異，雙人間有時會超過每晚10萬日元（約合人民幣4832元）。 香川縣政府擁有的高松港客運大樓北側的約5000平方米土地將用於建造酒店。參加公開招標並於今年3月中標的四國電力公司花費約15億日元從縣政府購買了土地，酒店建成後將委託文華東方方面運營。 四國電力3月發佈了“外資頂級酒店”招商計劃，但未透露具體名稱。該計劃顯示，酒店為地上19層建築，約有100間客房，客房標準面積超過50平方米。不過，由於材料價格高漲，建設費用可能超出預想，四國電力正在繼續與文華東方方面磋商修改設計事宜。 四國電力正在致力於拓展電力以外的業務，希望充分利用瀨戶內海的各個島嶼與溫暖氣候的魅力，吸引選擇首都圈和關西圈作為旅遊目的地的海外富裕階層前往四國。 建設預定用地是正在再開發的高松港周邊的“Sunport高松”的一角。該區域還在建設最多容納1萬人並能用來舉辦國際會議和展會的新縣立體育館，力爭2024年度竣工。（完）