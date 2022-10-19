大阪警方應用3D掃描儀鑑定交通事故

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【共同社10月19日電】19日獲悉，日本大阪府警方確立了一套新的交通事故鑑定方法，把現場勘驗搬到虛擬空間進行，推導出當時的車輛速度和位置關係。該方法使用土木工程測量也會用到的“3D激光掃描儀”，在電腦屏幕上真實還原事故情況。據警察廳稱，這一嘗試在日本全國尚屬首次。 6月下旬，在發生車輛相撞事故的大阪市內主幹道旁，交通搜查課員正在設置固定在三腳架上的3D掃描儀。在車流交互中，課員從人行道上操作掃描儀，歷時數小時完成作業。大阪府警方的設備可水平360度、上下320度照射激光並獲取道路形狀和周圍建築物等的信息，從而呈現現場的立體影像。 新鑑定方法應用這一影像化技術，解析併疊加監控攝像頭和行車記錄儀拍攝到的事故影像數據，製成投影事故車輛的3D模型。該方法可精準確定車輛位置並根據移動時間等數據計算出當時的平均車速，還具有可從各種角度驗證車輛位置關係等以及反復播放的優點。 以往的車速鑑定需要根據事故影像等長時間實地實車勘驗，但難點是有時在交通流量較高且限制較多的高速道路和主幹道難以開展。靠行車記錄儀影像難以充分舉證的情況也不在少數。 新鑑定方法可對應任何攝影器材，除行車記錄儀之外，直升機航拍或智能手機拍攝的影像也可以用於鑑定。大阪府警方負責人表示：“車速等數據是也涉及到量刑的事故調查重要因素。這下擁有了用於舉證的新武器。”（完）