日本將全球的傳染病危險提醒級別下調至一級

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【共同社10月19日電】日本外務省19日發佈消息稱，由於全球新冠疫情正在改善，已把對各國和地區的“傳染病危險提醒”級別一律下調為“一級”。敦促出境者充分注意的“一級”是四個級別危險度中最低的一級。這是基於岸田政府希望促進國際往來、提升經濟活力的願望。 世界衛生組織（WHO）9月下半月表示新冠全球大流行尚未平息。如何兼顧促進人員往來和防止疫情蔓延或成為課題。 此前針對澳大利亞、墨西哥、新西蘭等76個國家和地區的危險級別為要求避免不必要非緊急出境的“二級”，下調這些國家和地區的級別後，全球的危險提醒級別均為“一級”。 關於將各國和地區的級別一律下調為“一級”的理由，外務省說明稱：（1）全球疫情總體上正在改善；（2）考慮到七國集團（G7）各國已取消按國家和地區指定級別的做法。另一方面，對於計劃出境的人，外務省呼籲接種必要的疫苗後再出境。 首相岸田文雄在19日的參院預算委員會會議上，提及降低危險級別和11日放寬邊境口岸對策相結合的政府措施，強調“認為這將進一步促進商務往來等國際交流”。有關今後的應對，岸田表示：“將在防止疫情蔓延和社會經濟活動之間取得平衡，根據國內外疫情及主要國家的邊境措施進行恰當的判斷。”（完）