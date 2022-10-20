9月訪日外國人超過20萬人

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【共同社10月20日電】日本國家旅遊局19日公佈的估算數據顯示，9月訪日外國人數是上年同期的11.7倍，為20.65萬人。自2020年2月（108.5萬人）以來再次超過了20萬人。商務相關人士和技能實習生等佔據了大部分，可能是人數增長的原因。觀光目的的入境有19013人。與新冠疫情前的2019年9月相比則減少90.9%。 政府本月11日解禁了個人自由行，還取消了此前統一要求獲得短期逗留簽證的做法等，大幅放寬應對新冠疫情的邊境口岸防疫措施。入境相關規定基本恢復到了疫情前水平。觀光廳長官和田浩一19日在記者會上表示“產生了非常大的影響。日元貶值也起到了促進作用”，期待邁向遊客全面復甦。 國土交通省在19日的參院預算委員會上透露稱，為了恢復接納國際遊輪，正在與厚生勞動省圍繞檢疫運用展開磋商。 9月的訪日外國人按主要的國家和地區來看，韓國最多，為32700人，之後依次是越南30900人、美國18000人、中國17600人。 日本9月7日起解禁了無需帶團導遊的訪日旅遊套餐等，可能也是增加的原因之一。 另一方面，9月出境的日本人為31.92萬人，是2021年同月的6.1倍，較2019年減少了81.8%。（完）