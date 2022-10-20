東京奧組委前理事高橋涉嫌受賄被第四次逮捕

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【共同社10月20日電】有關東京奧運會和殘奧會的瀆職案，東京地方檢察廳特搜部19日以涉嫌收受擔任奧運贊助商銷售合作代理店的廣告巨頭“ADK控股”約4700萬日元（約合人民幣227萬元）和官方特許奧運吉祥物毛絨玩具銷售商“Sun Arrow”約700萬日元賄賂，構成受託受賄為由，對已因該嫌疑被追加起訴的奧組委前理事高橋治之（78歲）實施再次逮捕。此外，檢方還以涉嫌行賄為由對ADK控股社長植野伸一（68歲）等ADK方面3人實施了逮捕。 特搜部對ADK控股、“Sun Arrow”總部等相關地點實施了入內調查。ADK控股20日發佈消息稱，植野於19日辭去了社長職務。 這是高橋第四次被逮捕。繼男裝巨頭AOKI控股、出版巨頭KADOKAWA、廣告公司大廣之後，涉及奧運瀆職的條線增至5條，被認為收受的賄賂總額達到約1.96億日元。 據相關人士透露，高橋和植野2人否認嫌疑。據悉，ADK方面其他2人已承認。 此次賄賂總額約5400萬日元，其中近半數由高橋熟人擔任代表、無實際業務的諮詢公司（已解散）收取。轉賬資金未用於項目，特搜部認為該公司是收受賄賂的幌子。 高橋此次被捕是其擔任代表的“COMMONS”涉嫌於2017年11月至2022年1月先後50次讓ADK方面轉賬總計約2700萬日元，因ADK方面委託稱希望被選為贊助商合同的“銷售合作代理店”等。高橋熟人的諮詢公司2018年12月也涉嫌讓其轉賬約20...