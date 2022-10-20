厚勞省決定把新冠新疫苗接種間隔縮短為3個月

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【共同社10月20日電】日本厚生勞動省19日決定把應對新冠奧密克戎毒株的新疫苗接種間隔時間定為距上次接種至少3個月。結合當天舉行的專門小組會的討論，決定從目前的5個月縮短。如果20日的疫苗小組會也予以批准，那麼最快從21日起適用。9月內接種了針對以往毒株的疫苗的人，也可在年內接種新疫苗。 獲得批準的針對奧密克戎毒株亞型“BA.1”和“BA.5”的疫苗均縮短間隔時間。據悉美國輝瑞公司疫苗在美國以2個月間隔開始接種的數據等顯示安全上沒有問題；美國莫德納疫苗以3個月間隔實施的臨床試驗數據確認了有效性等。日本批准了12歲以上人群為對象的針對“BA.1”和“BA.5”兩者的輝瑞疫苗，而18歲以上人群使用的莫德納疫苗只批准了針對“BA.1”的疫苗。 新疫苗的接種對象為接種了2劑以上的12歲以上人群，據厚勞省稱約有1億人，每人接種1劑。政府正在完善體制以便使所有對象者都能在年內接種，到11月下旬前將向地方政府派送總計約9900萬劑。用於第三劑以後接種的上述兩家公司以往疫苗的接種間隔也同樣改為3個月。 海外有的國家把間隔改為2至3個月，因此厚勞省提出討論縮短間隔時間，並在10月下旬前得出結論。新疫苗的接種從9月20日開始，據政府稱至今已有270多萬人接種。（完）