議員選舉時曾被原統一教會方面要求籤確認書

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【共同社10月20日電】20日獲悉，“世界和平統一家庭聯合會”（原“統一教會”）相關團體在日本國政選舉之際，為了推進教會方面主張的政策，曾向自民黨國會議員出示“推薦確認書”並要求籤名。至少4名議員方面在採訪中證實確有此事，也有議員簽署了確認書。教會的敕使河原秀行教會改革推進總部長20日在記者會上表示“（團體）作為組織實施了此舉”。 據教會相關人士透露，或許向全國數十名國會議員要求了簽名，教會方面有可能曾廣泛呼籲自民黨議員推進己方主張的政策。 多名相關人士表示，相關團體是“世界和平聯合會”與“和平大使協議會”。推薦確認書中提出了（1）修改《憲法》和強化安全保障體制、（2）制定家庭教育支援法和青少年健全培養基本法、（3）慎重對待LGBT和同性婚姻合法化、（4）推進實現“日韓隧道”、（5）對抗共產主義等。據悉，項目因議員不同而有所不同。也曾要求議員參加教會方面的活動。 這些政策與自民黨主張的政策有很多共同點。首相岸田文雄在20日的參院預算委員會會議上，指出“不認為對自民黨政策產生了影響”。關於推薦確認書是否包含在對黨所屬國會議員的調查項目之中，他表示有意進行確認。 據眾議員齋藤洋明的事務所透露，去年眾院選舉前，教會方面的相關人士拿著推薦確認書造訪當地事務所。議員本人簽名後交給了教會方面。據稱，在選舉中請教會方面幫忙打了拉票電話。齋藤在自民黨的調查中承認受到了有組織的選舉支援。 事務所負責...