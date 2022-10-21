日本新增新冠感染人數時隔兩個月轉增

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【共同社10月20日電】日本厚生勞動省的統計顯示，截至19日的一週內，新冠病毒的新增感染人數是上週的1.35倍，時隔約2個月轉為增加。除沖繩以外，其他46個都道府縣均呈現增加。20日召開的向厚勞省建言獻策的專家組織會議上，出示了該數據。專家組織主席脇田隆字等人在會上出示分析結果稱，“從國外的情況來考慮，發生第8波的可能性也非常高”。 厚勞省20日正式決定，為了在年內完成應對奧密克戎毒株的疫苗接種，把接種間隔縮短為3個月。在冬季到來前呼籲國民接種，努力防止疫情擴大。 厚勞省的統計顯示，按地區來看，和歌山的新增感染人數是上週的1.75倍，北海道和香川為1.60倍，漲幅較大。另一方面，沖繩降至上週的0.85倍。 脇田等人的分析指出，面向年底，忘年會等活動增加，人員移動變得頻繁會增大疫情擴大的風險，強調“第8波中也發生醫療告急的風險很高”。 共同社的統計顯示，近一週的新增感染人數平均值在邊境口岸對策大幅放寬、全國旅遊支援啟動的11日以前一直趨於減少，但此後開始增加，18、19日突破了3.5萬人。 死亡人數在9月初達到峰值後趨減，10月以後維持大致50人左右的狀態。（完）