詳訊：新冠新疫苗接種間隔縮短為3個月 21日起適用

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【共同社10月20日電】日本厚生勞動省20日正式決定把應對新冠奧密克戎毒株的新疫苗接種間隔時間定為距上次接種至少3個月，21日起適用。間隔時間較之前的5個月縮短後，年內將新增2000多萬人可接種新疫苗。 為防備“第八波”新冠疫情和流感同時流行，厚勞省在冬季前呼籲國民接種以期防止疫情蔓延。政府將完善體制使所有希望的人都能在年內接種新疫苗，到11月下旬前向地方政府總計派送約9900萬劑。 新疫苗的接種對象為接種了2劑以上以往疫苗的12歲以上人群，目前每人接種1劑。縮短間隔後，8至9月接種了以往疫苗的人也可在年內接種新疫苗。政府此前的統計顯示年內接種對象約7500萬人，但厚勞省稱約有1億人。 當天舉行的專家組成的疫苗小組會批准了上述方針，委員中有意見認為，在“第八波”疫情或與流感同時流行前通過疫苗提高免疫力很重要，縮短間隔時間後，“（年內）可接種的人數增加，因此表示贊成”。 另一方面為防止國民誤解，有專家指出“需要明確傳達並非持續每3個月接種一次”。關於今後的接種方針，厚勞省表示“將視效果的持續時間等進行探討”。 新疫苗分為針對奧密克戎毒株亞型“BA.1”和針對“BA.5”的類型。厚勞省批准了12歲以上人群為對象的針對上述兩種亞型的輝瑞疫苗，以及用於18歲以上人群的針對“BA.1”的莫德納疫苗。該省的專門小組會19日根據間隔兩個月接種的美國的數據等，彙總結論稱“縮短間隔也無礙”。（完）