話題：日本各地試驗小型無人機送貨過河

Newsfrom Japan

【共同社10月21日電】日本各地在進行讓小型無人機在河流上空自由來往飛行的“空中道路”試驗。由於河流上空障礙物少，即使搬運的物品掉落也不容易引發人身事故，因此被寄望於能用在快遞服務等中。響應國土交通省號召的地方政府和企業、大學到明年3月底前將在全國實施18個實證試驗等。 9月中旬，流經新潟市的信濃川下游岸邊進行了無人機把熱狗送到對岸的試驗。新潟市和運營外賣網站的“出前館”（東京）等實施了該試驗，市政府負責人自信地表示“如果能成功實現商業應用，將是在全國也很少見的舉措”。 在佐賀縣多久市，開展培養無人機操控人員等業務的“TrueBizon”（福岡市）計劃12月在牛津川上空開展食品等的配送訓練。目前在得到市內土地所有權者的同意後利用居民區上空進行訓練，該公司代表期待地表示“將可以在更廣泛的範圍飛行”。 在德島縣那賀町，有構想利用無人機向私人住宅和老年人設施運送藥品，將於近期開展試驗。在東京神田川，中央大學和大型航空測量企業國際航業（東京）等計劃近期驗證無人機是否能沿河道順利飛行。 國交省將根據各地的試驗結果，推進規則制定。據悉將來力爭接受飛行的無人機提供的圖像，用於橋樑和堤壩等基礎設施的檢查作業。 在經濟高速增長期建設的首都高速公路經過用地較易購買的河流上方，有損景觀。國交省河川環境課的課長豐口佳之表示期待稱：“今後將是不會遮擋上空的道路，既不會堵車、燃效也好。希望將來也能對物流領域的...