日本警察廳將新設部門專司要人警護

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【共同社10月21日電】日本警察廳21日透露，鑑於前首相安倍晉三槍擊案的發生，警察廳警備局警備運用部將在11月1日新設專門負責皇室警衛和政要警護的課。除以槍擊案為契機制定的《警護要則》外，警察廳還將推進組織整編、人員擴充、小型無人機和人工智能（AI）等尖端技術運用，力爭進一步強化體制。 據警察廳稱，11月起將實施組織整編。相關工作此前由警備運用部警備1課內的警衛室、警護室負責，未來將把兩室合併，單獨設立“警備2課”。編制人數為50人。該課內將設置“警衛指導室”和“警護指導室”。 警察廳基於新的《警護要則》，對都道府縣警方制定的警護計劃進行事前審查等以加強參與。隨著整編，新的警備2課將負責事前審查、修正、結果報告等一系列手續，此外還將探討擴充培訓和裝備器材。 以往負責災害警備的警備2課將更名為“警備3課”（59人編制）。 此外，11月起刑事局有組織犯罪對策部也將整編，有組織犯罪對策企劃課改為“有組織犯罪對策1課”，暴力團對策課和藥物槍支對策課合併設立“有組織犯罪對策2課”。暴力團對策課負責的暴力團排除活動相關業務將移交給有組織對策1課。（完）