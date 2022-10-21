JR東日本2024年將啟用刷二維條碼進站閘口

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【共同社10月21日電】

21日採訪東日本鐵路公司（JR東日本）獲悉，該公司決定2024年春季啟用通過智能手機刷二維條碼進站的新型自動閘口。預計年內將啟動對新幹線和普通鐵路車站的改裝工程，從2024年春開始在首都圈以外地區依次投入使用。首都圈因車站和閘口較多，將在準備完畢後再啟用。

這將是2001年啟用IC交通卡「Suica（西瓜卡）」以來的首次大幅改裝。隨著刷碼閘口的啟用，JR東日本將進一步削減背面為黑色的磁介質車票，未來也考慮停用。車票讀取設備維護等現行閘口所需的成本可得到削減，購票機的台數也將減少，力爭在空餘區域推出新業務。

據相關人士稱，二維條碼將在JR東日本預約服務APP「eki-net」上發行。由於可使用西瓜卡的閘口需要高額的維護費，地方線路很多車站只能使用磁介質車票。若引進新型閘口，在車站以外也可用智能手機提前買票，將提高地區居民和旅客的便利度。

在首都圈等的路線上，將設置西瓜卡、二維條碼和磁介質車票3種車票均可使用的閘口。首都圈因車站和閘口較多，施工費時，此外還存在相互直通的私鐵若無法刷碼就難以推廣等難題。

JR東日本2020年在新宿站和高輪Gateway站實施可刷碼閘口的實證試驗，還聽取了盲人和輪椅使用者等的意見，一直推進改良。

若推廣普及僅可使用西瓜卡或二維條碼的閘口，則讀取磁介質車票的滾輪等零部件將不再需要，也不會發生車票卡住造成故障，製造費和維護費據稱將會減少。 刷碼...