小行星“龍宮”沙粒樣本中檢測出氣體

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【共同社10月21日電】日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）、東京大學、九州大學等的團隊日前宣佈，從探測器“隼鳥2號”帶回的小行星“龍宮”沙粒樣本中檢測出了氣體。其中包括稀有氣體氦和氖等，據悉將小行星的氣體直接帶回地球在全世界尚屬首次。 相關論文發表在20日出版的《Science Advances》雜誌上。研究人員還檢測出了氮和氬，但因與地球的氣體特徵類似，很可能是返回後混進了地球空氣。據稱混入的量在事先預想的範圍內，不會對分析造成影響。 團隊成員東京大學教授橘省吾（宇宙化學）等人介紹稱，稀有氣體很可能原本包含在沙粒樣本中，在樣本被運往地球過程從沙粒中分離出來。 檢測出的氦和氖與地球的氣體特徵有所不同，可能是被太陽風帶到小行星表面。 JAXA等從樣本中檢測出氬、氪、氙等5種稀有氣體，他們在同一天出版的《科學》雜誌上發表了另一篇論文，指出這些稀有氣體與地球上發現的特殊隕石中檢測出的稀有氣體特徵類似，很可能都保留著太陽系形成時的特徵。 研究人員推測，檢測出的稀有氣體還包含宇宙射線與岩石反應所產生的氣體，以及來自太陽系外的氣體。（完）