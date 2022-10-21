日本精神障礙工傷認定數10年增加6成

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【共同社10月21日電】

日本政府21日在內閣會議上敲定了分析過勞死和過勞自殺現狀的2022年版《過勞死等防止對策白皮書》。其中介紹了因憂鬱症等精神障礙被認定為工傷的數量在2010至2019年度的10年裡增加了6成以上的數據，還指出女性的認定數量增加了近8成，原因是性騷擾的情況較多。

據白皮書稱，2010年度為308起的精神障礙工傷認定到2019年度達到509起。厚生勞動省負責人分析原因稱：「工作方式改革等使人們對勞動問題的意識有所提高。」各行業中，排在前三的是「製造業」、「批發業、零售業」和「醫療、福利」。

女性的認定數從104起增加到179起，增加傾向顯著，自改變標準的2012年度以來認定的原因中，「受到性騷擾」、「遭遇或目擊悲慘事故或災害」各達2成。男性的認定原因中「總是長時間勞動」排在首位，其次為「因某些事導致工作內容和量發生變化」。

白皮書還對新冠疫情影響下逐漸普及的遠程辦公進行了調查。每天遠程辦公的人有66%能保證平均睡眠6小時以上，此外雖然頻度較低，但與未實施或職場未採用遠程辦公的人相比，回答稱有幸福感的比例更高。

（完）