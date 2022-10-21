日本研究團隊成功驗證狹義相對論現象

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【共同社10月21日電】日本大阪大學和三重大學等的研究團隊20日在英國科學雜誌《Nature Physics》上發表研究成果稱，全球首次成功驗證了電子以近似光速運動時，電子周邊形成的靜電力作用空間“電場”會向運動方向收縮的現象。這是愛因斯坦的狹義相對論所推論的現象，該團隊的大阪大學副教授中島誠（超快光譜）說：“100多年前被預測，愛因斯坦留下的課題得以解決。” 狹義相對論發表於1905年。它提出了若以近似每秒約30萬公里的光速運動，則時間會緩慢流逝、物質可轉換為能源。這兩點都已得到驗證，被應用於衛星定位系統（GPS）和核能發電。 理論上一般認為，電子以近似光速運動時，電子周圍的電場收縮，運動方向上的電子力會逐漸無法作用。該團隊利用了能夠以1萬億分之1秒以下單位測量的超高速測量儀器。通過測量用光的99.99%速度打出的電子束周圍電場，確認了電場如理論會收縮。據稱，開發出新的觀測手法從而實現了此次驗證。 相對論除了狹義外，也有廣義相對論。廣義相對論提出了黑洞存在的假說，包括日本在內的國際團隊2019年宣佈成功拍攝到了黑洞的輪廓。（完）