日本或已迎來“第八波”疫情 疫苗接種率低迷

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【共同社10月21日電】日本近來新冠病毒感染人數轉為增加，對“第八波”疫情的擔憂升溫。邊境口岸防疫措施等大幅放寬，而疫苗作為唯一的指望，接種率止步不前。也有專家提出觀點，認為已經迎來了“第八波”，將是堪比“第七波”的一大波疫情。 向厚生勞動省建言獻策的專家組織20日出示了全國感染人數較上週增加的數據。這是8月以來首次增加。從地區來看，北海道、東北、北陸和甲信越、近畿增勢明顯。 原本新冠病毒就容易在冬季蔓延。不僅存在天寒導致室內通風不充分的季節特性，新年前後人員活動也會更加活躍。2020年和2021年都出現了歲末至年初疫情擴大的局面。在今年也迎來這一時期的情況下，日本取消了單日入境人數上限，並啟動了全國旅行支援措施。預計人流將大幅增加。 日本視作放寬“範例”的歐洲先一步地出現了疫情再度蔓延的徵兆。據世界衛生組織（WHO）稱，9月以後感染人數轉為增加。法國8月底的一週感染人數為10萬多人，而9月底驟增至超過30萬人。德國截至10月10日的一週有64萬人感染，較上週增加了9%。 另一方面，防疫措施關鍵所在的疫苗接種則不見進展。據首相官邸截至20日的統計數據顯示，第二劑疫苗的接種率為超過80%，而第三劑接種率僅為65.8%。第三劑按年齡來看，20至30多歲的接種率在50%至59%區間，40多歲為64%。兒童接種率則第一和第二劑均在20%至29%區間。 疫苗的功效被視為經過數月就會下降。實際...