厚勞省將對殘疾人設施導入機器人加強補助

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【共同社10月22日電】21日獲悉，關於在殘疾人入住的設施等導入幫助洗澡和排泄的護理機器人的費用，日本厚生勞動省將加強補助。此舉旨在減輕設施職員的負擔，並通過提高業務效率應對人手不足。厚勞省將在2023年度原始預算中申請2.7億日元（約合人民幣1324萬元）。2021年度補充預算中列入了同樣的費用，但2022年度原始預算階段沒有列入。 護理機器人有各種類型，有的是職員穿戴後輔助體力勞動，有的是在洗澡時抬起使用者，有的是在感應到超出床鋪範圍後就發出通知。 厚勞省表示，率先在老年人設施中導入機器人後，確認具有減輕負擔的效果。有例子顯示，在已導入護理機器人的殘疾人設施中，使用者洗澡時的滿意度有所提高，職員腰痛問題改善2成以上。 每家殘疾人設施最多可獲得210萬日元，殘疾人集體生活支援設施最多可獲得150萬日元。在補助限額內，可購買多台機器人。補助金額根據機器人種類而定，例如洗澡輔助機器人最多可獲100萬日元。（完）