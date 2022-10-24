佐渡市提出“自然向好”願景 欲恢復生物多樣性

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【共同社10月24電】日本新潟縣佐渡市23日提出了“力爭到2030年扭轉生物多樣性下降趨勢”的“自然向好”願景。該市致力於讓一度滅絕的日本朱鹮重新出現等措施，市長渡邊龍五在市內召開的研討會上宣佈了此事。 “自然向好”願景在日本尚較少被提及，但與實現溫室氣體淨零排放的“碳中和”和“零碳”一樣，在全球越來越被視為環境目標。 在願景中，強調了一度滅絕的朱鹮2008年實現放歸野外，目前增至569隻。此外提出為實現目標，力圖促進對自然的投資和循環型經濟。作為具體活動，將進一步擴大島上的自然保護區。由於使用來自其他地區的資源可能有損該地的生物多樣性，佐渡市將努力掌握現狀加以削減。 在氣候變化領域，佐渡市也於2020年宣佈力爭到2050年實現“零碳”。 市長渡邊25日將簽署力爭實現超出中央政府目標的溫室氣體減排的《全球氣候與能源市長盟約》。他稱：“將努力在佐渡島雙雙實現零碳和自然向好。”（完）