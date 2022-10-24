國交省制定指導方針促各地引入快速公交系統

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【共同社10月24日電】日本國土交通省日前制定了面向地方政府的指導方針，旨在引入在專用道等行駛的“快速公交系統”（BRT）。其中強調了與城市建設統一推進，提升居民便利度的必要性。國交省希望在人口減少、去碳化等課題的背景下，確保和維持地區公共交通。 指導方針“打造了能描繪出具體建設藍圖的內容”（國交省道路局人士語），按構想、計劃、立項和管理運營的各個階段，結合各地引入的例子介紹了推進方式。 例如在計劃階段，指導方針稱“行駛空間是左右準點功能的最重要設施”，提出了建設公交專用道或在常規車道添加公交專用標線等模式。此外還要求探討改善候車環境，包括有長椅和頂棚的公交站、信息引導系統等。 指導方針還提議，公交站周邊除公交和出租車的上客點外，也設置摩托車、電動滑板車等共享型服務的據點。方針中強調，“這能增加人員前往地區有魅力的地點，帶動提升地方活動的活力。” BRT是英語“Bus Rapid Transit”的縮寫，國交省截至4月的統計數據顯示有17個都府縣引入。（完）