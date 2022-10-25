竹田恆和意外卸任ANOC理事 日籍理事首次缺位

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【共同社10月25日電】近日在首爾舉行的國家和地區奧委會協會（ANOC）全體大會改選中，日本奧委會（JOC）前主席竹田恆和卸任理事一職。這是自1979年ANOC設立以來，由岡野俊一郎交接給竹田的日籍理事首次缺位。JOC幹部面露苦澀地稱：“原本在這種場合必須彰顯影響力的……” 竹田並不在亞奧理事會（OCA）推薦的亞洲5人名單之列。據相關人士稱，5月的OCA會議上突然公佈了5人名單。JOC要求OCA說明並確認來龍去脈，但據悉因“此事已敲定”而未獲跟進。日本政府相關人士不滿地說：“明顯是‘把日本排除在外’。被擺了一道。” ANOC全體大會匯集全球約千名相關人士，是體育界最大級別的國際會議。其間也會緊湊忙碌地舉行單獨會談和聚餐。在與海外相關人士建立人脈的場合，日籍理事在場意義重大。此次也參會的世界空手道聯盟秘書長奈藏稔久強調稱：“這是最方便交換信息的地方。” 圍繞東京奧運會和殘奧會的瀆職案，東京地方檢察廳特搜部向竹田了解了情況。竹田在出席大會前取消了行程。某相關人士擔憂地稱：“在這個時候卸任容易被世界解讀為承認了（牽涉瀆職的）疑雲。”（完）