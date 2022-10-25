豐田通商的塑料瓶循環再生工廠投產

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【共同社10月25日電】豐田通商公司24日宣佈，位於滋賀縣日野町、重新利用廢棄塑料瓶的再生塑料工廠本月起已全面投產。該工廠實施將塑料瓶半永久性反複利用的做法，力爭用塑料瓶製成塑料原料，再由原料重新製成塑料瓶進行資源循環再利用，實現二氧化碳的減排。 負責運營的是子公司“豐通塑料瓶循環再利用系統”。從車站的飲料自動售貨機、寫字樓、便利店等廠商處收集廢棄塑料瓶。收集對象也包括岐阜、滋賀、京都等地方政府。預計再生塑料的年產量為4萬噸。 在21日率先邀媒體參觀的新工廠內，首先員工手動把同塑料瓶一起運來的鋁罐和玻璃等分揀出去。然後用60度溫水洗淨，並用旋轉刀剝離塑料瓶標籤。在去除內部異物後，將塑料瓶粉碎並製成薄片。此後通過高溫的熱加工，到製成顆粒狀的塑料瓶原料前，約有20道工序。 據豐田通商稱，日本塑料瓶回收率約為97%。國內循環再利用的約29噸中，約70%被加工成食品淺盤或汽車內飾材料等，最終會被焚燒處理。 豐通塑料瓶循環再利用系統公司社長小坂彥二稱：“飲料廠商對供應循環再生的塑料瓶呼聲很高。將繼續勸說地區的地方政府參與以塑料瓶再生塑料瓶的循環再利用。”（完）