沖繩縣石垣及西表島間九成珊瑚出現白化

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【共同社10月25日電】日本環境省24日公佈9月對沖繩縣石垣島和西表島間的國內最大珊瑚礁“石西礁湖”實施調查，發現至少部分白化或死亡的珊瑚群體達到92.8%。僅次於近年來情況最為嚴重的2016年，當時為97.0%。據分析，主要原因是颱風較少靠近，出現了罕見的高水溫。 調查自2005年起每年實施。今年於9月24至29日在31處實施。健康群體占到7.2%，部分白化為42.7%，完全白化為32.3%，死亡的占到17.7%。活珊瑚覆蓋海底比例的指標“蓋度”為21.6%，較上年下降4.6個百分點，從溫和復甦轉為下降。與2016年的約49%相比，減少五成以上。 據環境省介紹，除高水溫外，生活排水和農牧業排放物造成海水富營養化和污濁可能也產生了綜合影響。 環境省沖繩奄美自然環境事務所（那霸市）負責人分析認為，“情況岌岌可危。若氣候變化導致高水溫現象持續，珊瑚礁的生態系統將衰退。”環境省計劃12月實施追加調查。 白化是指在珊瑚體內共生進行光合作用的浮游生物“蟲黃藻”脫離後，珊瑚骨骼發白的現象。如果短期尚可恢復，但長期持續則會死亡。（完）