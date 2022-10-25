日本啟動4歲以下兒童新冠疫苗接種

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【共同社10月25日電】以6個月至4歲嬰幼兒為對象的新冠疫苗接種25日在東京都港區的醫院啟動，接種對象由此擴大到幾乎所有年齡層。24日起配送疫苗，準備好的地方政府可以開始接種。 港區愛育醫院25日上午11點半左右，該區的石見結衣（2歲）坐在母親由美子（36歲）的腿上接種了疫苗。由美子擔心可能與流感同時流行的新冠“第八波”疫情，表示：“為防止重症化而讓孩子接種。一直期盼疫苗，因此在第一天就來了。” 之後其他兒童也一個接一個地進行了接種。據港區介紹，當天準備的20個預約名額全部用完。 該疫苗包含針對中國武漢最初流行病毒的成分，要獲得與其他年齡層同等的免疫力共需接種3劑。第1劑和第2劑需要相隔三週、第2劑和第3劑則相隔八週以上， 雖然可以同時接種流感疫苗，但接種前後兩週原則上不能接種其他疫苗。 該疫苗並非針對奧密克戎毒株，但在該毒株流行期的臨床試驗中，確認了接種完第3劑後防疫效果可使發病率降低約73%。 關於不良反應，有報告顯示6個月到不滿2歲的人群有16%手臂疼痛、7%出現發燒等症狀。2至4歲有27%手臂疼痛、25%出現疲勞感等。厚生勞動省認為基本上是輕症，安全性上沒有問題。 奧密克戎流行導致感染者增多，兒童的重症化和死亡病例也有所增加。據厚勞省稱，有學會報告顯示，今年7月以後新冠重症及中等症狀的兒童中約六成不到5歲。（完）