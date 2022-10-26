日本2021年休閒市場規模微增1%

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【共同社10月26日電】日本生產性總部25日發佈消息稱，2021年觀光、餐飲等休閒相關市場的規模為55.76萬億日元（約合人民幣2.74萬億元），較上年增長1.0%。受新冠疫情影響，休閒市場規模在2020年跌至有可比數據的1989年以來最低，2021年略有恢復，但與疫情前2019年（72.294萬億日元）相比仍處於低位。 各類休閒的參加人口方面，非工作學習等的娛樂性“讀書”首次登頂，達3700萬人。第二、第三分別為“看視頻”、“聽音樂”。到2019年一直保持首位的“國內觀光旅行”跌至第六，較2020年（第四）進一步下滑。 從單項休閒市場的規模來看，健身俱樂部和高爾夫球場有所擴大，遊樂園和酒店略有恢復。另一方面，旅遊業、航空、巴士和鐵路都因疫情受到嚴重打擊。 協助調查的櫻美林大學教授山口有次（觀光學）分析稱：“自主限制外出的影響仍在持續。”考慮到接種疫苗和政府的全國旅行支援，他表示“2022年情況會改變”，預測市場將回暖。 調查於今年1～2月在網上實施，獲得了來自15～79歲男女共3211人的有效回答。日本生產性總部將於10月31日出版發行彙總調查結果的《休閒白皮書2022》。（完）