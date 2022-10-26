日本最早下年度出台新建去碳化發電站支援制度

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【共同社10月26日電】日本經濟產業省最早下年度出台新制度，對於新建為去碳化作貢獻的大型發電站提供支援。經產省將把從電力零售企業徵收的部分資金分配給發電企業，確保運轉開始20年間的收入。支援對象是使用可再生能源、和以新技術實現二氧化碳零排放的火力發電站等。此舉旨在通過助推發電站建設，兼顧去碳化和改善電力供需。 此類發電站被稱為“去碳化電源”，核電站也是支援對象。政府剛剛轉變了不考慮新建核電站的以往方針，開始探討活用新型核電站。政府希望將來在新建或改建之際，也讓該制度發揮作用。 要實現2050年去碳化政府目標，需要增加不排放二氧化碳的發電站，但建設耗資巨大。電力自由化讓企業難以預期何時能實現投資回收，成為了不願著手建設的原因。 該制度名為“長期去碳化電源招標”。日本政府將根據建設費用高低等，決定提供支援的發電站，在20年裡支付支援金。燃氣火力發電站若混燒氫和氨、或者具備二氧化碳回收功能，在2050年以前實現去碳化，那麼就可以參與競標。新建二氧化碳排放量較多的煤炭火力發電站不屬於支援對象。 資金將全部從電力零售企業徵收。由於各零售企業的主要收入來源是電費，因此該制度可以說是由所有電力用戶支撐新建發電站。（完）