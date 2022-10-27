日本擬明年起發放生育準備金總計10萬日元

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【共同社10月27日電】26日據相關人士透露，關於新設的發放“生育準備金”支援措施，日本政府基本決定利用提交懷孕申報和出生申報的機會總計發放相當於約10萬日元（約合人民幣4900元）。該內容將寫進綜合經濟對策。 此舉旨在完善育兒支援，將於2023年1月啟動，在同月以後分娩均可全額領取。分懷孕和分娩時兩個階段發放，相關費用將列入2022年度第二次補充預算案。2023年度以後也將是繼續開展的項目。 這是從孕期到育兒全程幫助排憂解難的“陪跑型支援”的一環，希望為遇到困難的孕婦前往諮詢創造契機，並為支援較為薄弱的有0～2歲幼兒的家庭減輕經濟負擔。計劃在發放對象前往地方政府窗口申報懷孕或出生時，職員通過面談了解其煩惱，並在懷孕和分娩時分別發放準備金。 若在2023年1月以後分娩，即使懷孕時制度尚未開始也可全額領取。在2022年4～12月底分娩的人則只能領取產後的準備金。 預計發放形式將由各地方政府自行決定，為現金或是發行可兌換嬰兒用品或育兒服務的優惠券。部分地方已開始發行類似的優惠券。 政府原本只打算發放優惠券，但有批評指出優惠券使用不便且會增加行政經費。首相岸田文雄19日在參院預算委員會改變路線稱，“不排除發放現金（作為選項）”。 該制度有別於應對分娩時在醫療機構所花費用的“分娩育兒一次性補貼”。（完）