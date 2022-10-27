日本政府提出“碳定價”基本構想方案

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【共同社10月27日電】日本政府26日提出了引入“碳定價（CP）”的基本構想方案，通過對二氧化碳（CO2）等溫室氣體排放進行定價和收費促進減排。考慮到對經濟的影響，引入後的一定時期內將採取低收費，之後逐步上調。將發行“GX經濟轉型債（暫定名）”，把CP的收入用作償還的財源。計劃把籌措的資金用來吸引去碳化的民間投資。 在首相官邸召開的“GX（綠色轉型）實行會議”上，經濟產業相西村康稔提出了上述方案。設想定價方式包括根據排放量徵收的碳稅、在電費中加收、企業間的排放量交易等。首相岸田文雄對西村作出指示稱，“希望在下次會議上提出具體的制度方案”。該制度將在年內確定大方向。 通過採取上述措施要求企業及家庭承擔相應負擔的同時促進減排。還提出應顧及到製造業等排放量多的行業，並非立即實施，需要給予一定時間為去碳化採取措施。 政府估算今後10年需要官民合計超過150萬億日元（約合人民幣7萬億元）的去碳化投資。其中約20萬億日元力爭通過GX經濟轉型債進行籌措，為民間投資提供助力。預計必要的投資包括大量引進可再生能源約31萬億日元、新型反應堆等核能領域的研發約1萬億日元、推進新一代汽車約17萬億日元等。 當天的會上還提出了力爭2026年正式啟動排放量交易市場等方針。（完）