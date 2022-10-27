騎車聖地瀨戶內海“島波海道”新據點獲好評

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【共同社10月27日電】連接日本本州廣島縣和四國愛媛縣、全長約70公里的“島波海道”作為屈指可數的自行車道廣為人知。位於其中間位置的大三島上，旅遊設施“WAKKA”作為觀光據點人氣越來越高。除了自行車運送和修理等面向騎車人的業務外，遊船等體驗項目也頗受好評。從IT企業社長改行運營該設施的村上ARASHI（46歲）表示：“將推出各種吸引遊客的方式。” WAKKA於2020年3月開業，運營可遠眺瀨戶內海島嶼的別墅和咖啡館。在夏日旺季，排隊等待有人退訂的住宿預約達到300件。為對有騎車聖地之稱的海道之旅提供支援，以租賃自行車為首，在天氣不佳或因受傷而無法騎車時，WAKKA還提供陸路或小船的自行車搬運服務。 村上原本就是自行車愛好者，從約10年前起曾多次在海道騎車，不過他的印象是“在起點和終點之間能休憩的地方很少”。當時他在東京擔任互聯網支付系統公司的社長，萌生了“想在大自然中努力工作”的想法，遂於2018年與家人一起移居大三島，開始打造創造商機的觀光據點。 開業時正逢新冠疫情蔓延，但作為能避免“密集”等的室外活動，騎車保有著很高的人氣，利用者增加。另一方面，由於造訪設施的人中有8成開車，因此村上下功夫開發了使用大三島柑橘的食譜、昆蟲採集體驗之旅等，以吸引女性團隊或舉家出行等廣泛人群。 村上表示“希望能挖掘地區魅力吸引更多的遊客”。今後包括海道通不到的周邊島嶼在內，他還欲大力宣傳芸予諸島一...